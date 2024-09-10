Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич может остаться в клубе как минимум до конца сезона.

Как утверждает журналист Пит О’Рурк, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует продавать 30-летнего Ковачича в январе. Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду очень хочет видеть хорвата в своей команде. Однако Гвардиола — большой поклонник Ковачича, поэтому сделка может не состояться, отметил источник.

Ковачич выступает за «горожан» с лета 2023 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в четырех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.