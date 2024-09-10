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«Галатасарай» заинтересован в Жоржиньо

10 Сентября 2024 • 14:32 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.09 16:00

«Галатасарай» намерен предложить контракт полузащитнику лондонского «Арсенала» Жоржиньо. Об этом сообщает сайт tuttomercatoweb.com. Бразилец, выступающий за сборную Италии, в нынешнем розыгрыше АПЛ не сыграл за «канониров» ни в одном из трех матчей.

В турецком клубе Жоржиньо может воссоединиться с бывшими партнерами по «Наполи» — нападающими Дрисом Мертенсом и Виктором Осимхеном, который перешел в «Галатасарай» на правах аренды.

Напомним, что контракт Жоржиньо с лондонским «Арсеналом» действует до июня 2025 года, но содержит пункт о возможном продлении еще на год. Трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября.

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