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Эзе входит в трансферные планы «Манчестер Юнайтед»

10 Сентября 2024 • 13:26 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Лестер
14.09 17:00

После перехода атакующего полузащитника Джедона Санчо в «Челси» на правах аренды, которая с высокой долей вероятности превратится в полноценный трансфер, «Манчестер Юнайтед» озаботился усилением позиций крайних нападающих. The Manchester Evening News сообщает, что в шорт-лист трансферного комитета манкунианцев, планирующего приобретения следующего лета, входит фланговый нападающий «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

По данным газеты, руководство «Манчестер Юнайтед» готово выплатить лондонцам упомянутую в договоре с игроком клаузулу в 68 миллионов фунтов. По нынешним меркам не столь большую. Вероятно, летом за Эзе развернется борьба между несколькими английскими грандами. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити».

В шорт-лист «МЮ» также входит центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт.

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛЕСТЕР
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