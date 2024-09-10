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Стало известно, почему Месси отказал «Арсеналу»

10 Сентября 2024 • 12:26 Комментировать

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», аргентинский форвард Лионель Месси на старте карьеры находился в сфере интересов лондонского «Арсенала». Об этом рассказал первый агент нападающего Орасио Гаджоли.

«Арсенал» действительно интересовался Месси на старте его карьеры. Однако Лионель на тот момент не захотел покидать «Барселону», - передает слова агента Marca.

Месси является воспитанником футбольной академии «сине-гранатовых». В составе основной команды «Барселоны» форвард играл с 2005 по 2021 год. С лета прошлого года Лионель выступает за американский «Интер Майами». Его контракт с клубом истекает в конце 2025-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Арсенал Лондон Интер Майами Орасио Гаджоли ещё теги
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