«Арсенал» нацелился на форварда с клаузулой 100 миллионов

Шведский центрфорвард Виктор Дьёкереш, права на которого принадлежат лиссабонскому «Спортингу», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии.

Согласно данным Daily Express, в подписании 26-летнего форварда заинтересован лондонский «Арсенал», который давно подыскивает забивного нападающего. «Канониры» предпримут попытку подписать Дьёкереша в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что клаузула игрока составляет 100 миллионов евро.

Контракт Виктора со «Спортингом» рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость скандинава в 65 миллионов.