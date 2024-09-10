Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля»

Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты El Nacional.

Согласно сведениям источника, в трансфере египетского нападающего заинтересованы два европейских гранда – французский «ПСЖ» и туринский «Ювентус». Мохамед выступает за мерсисайдцев с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025-го. Эксперты Transfermarkt оценивают Салаха в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Мохамед провел три поединка. 32-летний форвард забил три гола и сделал три результативных паса.