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Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля»

10 Сентября 2024 • 08:07 Комментировать

Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты El Nacional.

Согласно сведениям источника, в трансфере египетского нападающего заинтересованы два европейских гранда – французский «ПСЖ» и туринский «Ювентус». Мохамед выступает за мерсисайдцев с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025-го. Эксперты Transfermarkt оценивают Салаха в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Мохамед провел три поединка. 32-летний форвард забил три гола и сделал три результативных паса.

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