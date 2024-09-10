Галлас назвал тренера, который спасёт «Манчестер Юнайтед»

Известный французский экс-футболист Вильям Галлас рассказал, кого считает идеальным тренером для «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» не лучшим образом начали сезон, набрав лишь три очка в трёх стартовых турах Премьер-лиги. В прессе всё чаще ведутся разговоры о возможном увольнении Эрика тен Хага.

«Томас Тухель мог бы решить проблемы «Манчестер Юнайтед», – считает Галлас. – Если бы его назначили и дали два года на создание своей команды, положение «Юнайтед» было бы куда лучше нынешнего.

В «Челси» Тухель был очень организованным, игроки его уважали. Он выиграл Лигу чемпионов и другие трофеи. Возможно, тогда ему не дали достаточно времени, чтобы переломить ситуацию», – цитирует Goal француза, известного по выступлениям за «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

По слухам, Томас Тухель отказался от работы в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом.