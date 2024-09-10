Центрального защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба всё чаще связывают с возможным переходом в другой клуб.

Француз считается одним из лучших молодых игроков мира на своей позиции, чем и объясняется интерес к нему со стороны европейских грандов. По данным CaughtOffside, в приобретении Салиба заинтересованы «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Бавария». «Арсенал» не будет рассматривать предложения на сумму ниже 120 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 80 млн евро. Действующий контракт центрбека с «канонирами» рассчитан до конца июня 2027 года.