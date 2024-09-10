Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» слухи

10 Сентября 2024 • 04:53 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
14.09 19:30

Центрального защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба всё чаще связывают с возможным переходом в другой клуб.

Француз считается одним из лучших молодых игроков мира на своей позиции, чем и объясняется интерес к нему со стороны европейских грандов. По данным CaughtOffside, в приобретении Салиба заинтересованы «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Бавария». «Арсенал» не будет рассматривать предложения на сумму ниже 120 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 80 млн евро. Действующий контракт центрбека с «канонирами» рассчитан до конца июня 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Арсенал Лондон ПСЖ Вильям Салиба ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Сентября
04:43
Кейн считает, что вряд ли повторит путь Роналду
04:31
«Бавария» нашла замену Дэвису в топ-клубе Серии А
00:13
Президент «Баварии» – о контракте Мусиалы: «Он может стать новым Мюллером»
09 Сентября
04:23
Упамекано поделился мнением о Компани
02:45
Компани рассказал, как относится к критике Маттеуса
01:06
Компани ответил, какие цели перед ним поставила «Бавария»
00:23
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом 1
07 Сентября
05:59
Та объяснил решение уйти из «Байера»
04:45
Редактор France Football объяснил отсутствие Мусиалы в числе номинантов на «Золотой мяч»
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
01:08
Мусиала рассказал, готов ли сменить «Баварию» на зарубежный топ-клуб
06 Сентября
23:52
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
05 Сентября
15:04
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной»
14:40
Спортдиректор «Баварии» высказался о том, что Мусиала не стал номинантом на «Золотой мяч»
12:34
Фюллькруг прокомментировал назначение Киммиха новым капитаном сборной Германии 1
04 Сентября
10:32
«Бавария» всё ещё держит Симонса в своём шорт-листе
09:45
Владелец «Кристал Пэлас» Пэриш: «Мы гордимся тем, что Олисе перешёл в «Баварию»
06:18
Дризен ответил на вопрос о редких голах Кейна в важных матчах «Баварии»
03 Сентября
21:07
«Бавария» собиралась купить игрока «Байера» в случае продажи Комана
11:18
Олисе высказался о первом вызове в сборную Франции
02 Сентября
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
04:44
В «Баварии» приняли окончательное решение по Коману
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы «Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
«Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Сентября
05:25 · Англия. Премьер-лига
Галлас назвал тренера, который спасёт «Манчестер Юнайтед»
04:53 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» слухи
04:13 · Англия. Премьер-лига
Триппьер настаивает на уходе из «Ньюкасла» – он нужен двум клубам
03:55 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» Джексон не забил ни одного гола в 16 матчах за сборную Сенегала
03:47 · Англия. Премьер-лига
Соланке назвал самого сложного оппонента среди защитников
02:00 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Осимхен был очень, очень близок к переходу в «Челси»
01:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл форварда в топ-клубе Серии А слухи
01:30 · Англия. Премьер-лига
Травма Эдегора может оказаться серьёзной
00:54 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти ответил, сможет ли Кьеза вписаться в новую схему сборной Италии
09 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Антони хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» слухи
23:33 · Англия. Премьер-лига
Эдегор получил травму в матче за сборную Норвегии 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Европейский топ-клуб запланировал подписание Салаха слухи
22:03 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг травмировался на тренировке
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Брэнтуэйтом слухи
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры с Рабио
21:13 · Англия. Премьер-лига
Рангник обрушился с критикой на руководство «Манчестер Юнайтед»: «Вам даже не нужны очки, чтобы увидеть проблемы»
19:45 · Англия. Премьер-лига
Ожидается, что Габриэль Жезус вернётся в строй к матчу против «Тоттенхэма» 2
19:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн — единственный в текущем сезоне, кто забил больше одного гола из-за пределов штрафной
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Сильнее Родри и Фернандиньо»: Зинченко назвал лучшего опорника, с которым играл 2
15:19 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Ливерпуля»: Я уже несколько лет хочу покинуть клуб 1
14:48 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» мечтает о Зидане у руля команды слухи
14:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола получит больше 100 млн евро на трансферы 1
11:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кто ещё претендовал на полузащитника «Ромы»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на испанского защитника
11:02 · Россия. Премьер-лига
Литвинов назвал футболиста «Спартака», который мог бы играть в «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем