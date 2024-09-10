Триппьер настаивает на уходе из «Ньюкасла» – он нужен двум клубам

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер по-прежнему намерен сменить клуб.

О намерении 33-летнего футболиста покинуть ряды «сорок» известно давно, однако до конкретики пока не доходит. Последний для опытного англичанина шанс перебраться куда-либо в этом году – принять предложение из Турции, где трансферное окно ещё открыто. Согласно сведениям talkSPORT, Триппьер продолжает активно настаивать на своём уходе. Интерес к нему сейчас проявляют «Фенербахче», возглавляемый Жозе Моуринью, и «Бешикташ».

Контракт Кирана Триппьера с «Ньюкаслом» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 10 млн евро.