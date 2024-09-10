Форвард «Челси» Джексон не забил ни одного гола в 16 матчах за сборную Сенегала

Нападающий «Челси» Николас Джексон не может открыть счёт своим голам за сборную Сенегала.

В воскресенье 23-летний футболист вышел в стартовом составе своей национальной команды в поединке квалификации Кубка африканских наций против Бурунди (победа 1:0). На 61-й минуте представитель «Челси» был заменён, в очередной раз оставшись без гола. Он провёл 16 игр за Сенегал, но по-прежнему не познал радость забитого мяча.

Дебют Николаса Джексона за сенегальцев состоялся в ноябре 2022 года в матче чемпионата мира против сборной Нидерландов.

В составе «Челси» Джексон записал на свой счёт два точных удара в трёх поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.