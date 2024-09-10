Соланке назвал самого сложного оппонента среди защитников

Нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке рассказал, против кого из защитников ему пришлось труднее всего.
Новичок «шпор» вряд ли удивил многих своим ответом – он выбрал давнего лидера обороны «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.
«Я назову ван Дейка. Он определённо один из лучших защитников в истории», – приводят английские СМИ слова форварда.
Напомним, минувшим летом Доминик Соланке перебрался из «Борнмута» в «Тоттенхэм». Стоимость трансфера составила почти 65 млн евро без учёта бонусов.
В прошедшем сезоне англичанин отметился 19 голами и тремя результативными передачами в 38 поединках Премьер-лиги.
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