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Оби Микель: «Осимхен был очень, очень близок к переходу в «Челси»

10 Сентября 2024 • 02:00 Комментировать
Борнмут
...
Челси
14.09 22:00

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микель заявил, что клуб был в шаге от подписания Виктора Осимхена прошедшим летом.

Недавно нападающий «Наполи» перебрался в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. В последние дни лета нигериец мог оказаться в «Челси», но «синим» так и не удалось согласовать с ним некоторые детали сотрудничества.

«Мы были очень, очень близки – я бы сказал так, – рассказывает Оби Микель, активно продвигающий идею трансфера своего соотечественника в «Челси». – Мы были в нескольких часах от заключения сделки. Помешали некоторые незначительные проблемы, которые не получилось преодолеть. К тому же, времени оставалось мало.

Думаю, к этому можно будет вернуться либо в январе, либо летом. Осталось доработать только мелкие детали», – поведал в подкасте Obi One известный экс-хавбек.

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