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«Арсенал» нашёл форварда в топ-клубе Серии А слухи

10 Сентября 2024 • 01:43 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.09 16:00

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

Француз считается для английского гранда «планом Б»: «канониры» попробуют переманить форварда «нерадзурри» следующим летом, если не смогут заполучить Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига», докладывает CaughtOffside. В настоящий момент «Арсенал» не ведёт переговоров по Тюраму, и руководству лондонцев ещё предстоит выяснить, насколько реально провернуть трансфер 27-летнего игрока.

Стоимость Маркуса Тюрама оценивается экспертами портала Transfermarkt в 65 млн евро. В активе футболиста четыре забитых мяча и две результативные передачи в трёх матчах за «Интер» в текущем сезоне.

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Интер Милан Арсенал Лондон Маркус Тюрам РБ Лейпциг Беньямин Шешко ещё теги

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