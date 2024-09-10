«Арсенал» нашёл форварда в топ-клубе Серии А

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

Француз считается для английского гранда «планом Б»: «канониры» попробуют переманить форварда «нерадзурри» следующим летом, если не смогут заполучить Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига», докладывает CaughtOffside. В настоящий момент «Арсенал» не ведёт переговоров по Тюраму, и руководству лондонцев ещё предстоит выяснить, насколько реально провернуть трансфер 27-летнего игрока.

Стоимость Маркуса Тюрама оценивается экспертами портала Transfermarkt в 65 млн евро. В активе футболиста четыре забитых мяча и две результативные передачи в трёх матчах за «Интер» в текущем сезоне.