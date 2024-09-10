Травма Эдегора может оказаться серьёзной

Полузащитник Мартин Эдегор рискует пропустить ближайшие матчи лондонского «Арсенала» из-за травмы, полученной в расположении сборной Норвегии.

25-летний игрок вынужденно покинул поле во втором тайме встречи Лиги наций со сборной Австрии. Как сообщает The Athletic, после игры рулевой норвежской национальной команды Столе Сольбаккен заявил, что травма Эдегора «выглядит плохо». По словам специалиста, хавбек пройдёт обследование во вторник.

15 сентября «Арсенал» сыграет в гостях против «Тоттенхэма» в поединке Премьер-лиги. 19 сентября коллектив Микеля Артеты начнёт выступление в Лиге чемпионов матчем с «Аталантой» в Бергамо, а тремя днями позднее проведёт ещё одну важнейшую выездную игру – с «Манчестер Сити» в АПЛ.