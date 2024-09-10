Спаллетти ответил, сможет ли Кьеза вписаться в новую схему сборной Италии

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти порассуждал на тему будущего возвращения в состав Федерико Кьезы.

26-летний вингер не имеет игровой практики с июньских матчей Евро-2024 за «скуадру адзурру». В «Ювентусе» футболиста исключили из состава, а в августе он был продан в «Ливерпуль.

Разумеется, Кьезы не оказалось и в списке сборной Италии в сентябрьских матчах, но журналисты спросили об игроке на пресс-конференции Лучано Спаллетти после победы над сборной Израиля в Лиге наций (2:1).

По мнению наставника, новичка «Ливерпуля» возможно интегрировать в формацию 3-5-2, которой сейчас придерживается Италия: «Думаю, он может действовать в качестве нападающего поддержки с возможностью ухода на фланги. Наша схема 3-5-2 довольно гибка – в ней форвард может иметь свободу перемещения», – цитирует Football Italia Спаллетти.