Антони хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони готов попробовать силы в другом клубе.

Бразилец не проходит в состав команды Эрика тен Хага на старте сезона. По сообщениям The Sun Football, Антони не в восторге от нынешнего положения дел, поэтому хочет уйти в аренду. Главным претендентом на 24-летнего футболиста считается «Фенербахче», который может провернуть подписание в ближайшие дни – трансферное окно в Турции по-прежнему открыто.

Антони вышел на замену на последних минутах поединка «красных дьяволов» против «Брайтона» – его единственное появление на поле в текущем сезоне. Контракт игрока рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.