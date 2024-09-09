Эдегор получил травму в матче за сборную Норвегии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор покинул поле из-за травмы в матче сборной Норвегии.

Один из лидеров норвежцев вышел в стартовом составе в поединке Лиги наций с Австрией, но доиграть до конца не смог – на 66-й минуте он был вынужден уйти на замену из-за повреждения лодыжки. Пока неясно, насколько серьёзна проблема, но 25-летний капитан «канониров» уходил с поля, сильно хромая.

Мартин Эдегор появлялся в основе во всех трёх матчах «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги, но пока не отмечался результативными действиями.

15 сентября команде Микеля Артеты предстоит провести гостевое дерби с «Тоттенхэмом».