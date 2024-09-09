Европейский топ-клуб запланировал подписание Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клуб после завершения сезона.

Действующий контракт футболиста с «красными» истекает в середине следующего года. Высказываясь о ситуации в интервью, египтянин давал понять, что вполне может покинуть «Ливерпуль» по истечении срока договора. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Elnacionalcat, в приглашении Салаха заинтересован «ПСЖ». Французский гранд рассматривает возможность подписания 32-летнего звёздного игрока на правах свободного агента.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне форвард записал на свой счёт три забитых мяча и три результативные передачи в трёх поединках команды Арне Слота в Премьер-лиге.