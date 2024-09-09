Фюллькруг травмировался на тренировке

Форвард сборной Германии и лондонского «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг получил травму на тренировке. Новостью в социальной сети делится журналист Керри Гау.

Пострадали на тренировке ахилловое сухожилие и икроножная мышца форварда, а сам Фюллькруг провёл на занятии менее получаса.

Напомним, что 10 сентября сборная Германии будет играть против сборной Нидерландов в рамках Лиги наций УЕФА во втором туре.

Фюллькруг прошедшим летом сменил Бундеслигу на АПЛ. Теперь он является игроком лондонского «Вест Хэма». За четыре проведённых матча в стане «молотобойцев» ему пока не удалось отметиться голевыми действиями.