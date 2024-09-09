«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Брэнтуэйтом

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт ещё может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Man Unites News, «красные дьяволы» продолжают следить за 22-летним футболистом, несмотря на несостоявшийся трансфер минувшим летом.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Брэнтуэйт пока на поле не появлялся. Защитник продолжает восстанавливаться от травмы.

Действующий трудовой договор Брэнтуэйта с «Эвертоном» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Брэнтуэйта заинтересован «Ливерпуль».