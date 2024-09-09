Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Брэнтуэйтом слухи

09 Сентября 2024 • 21:40 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
14.09 14:30

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт ещё может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Man Unites News, «красные дьяволы» продолжают следить за 22-летним футболистом, несмотря на несостоявшийся трансфер минувшим летом.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Брэнтуэйт пока на поле не появлялся. Защитник продолжает восстанавливаться от травмы.

Действующий трудовой договор Брэнтуэйта с «Эвертоном» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Брэнтуэйта заинтересован «Ливерпуль».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Джерред Брэнтуэйт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Сентября
21:40
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Брэнтуэйтом
21:15
«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры с Рабио
07 Сентября
07:11
Рой Кин призывает не списывать Каземиро со счетов
05:41
Шерингем: «Тен Хага не будет в «Манчестер Юнайтед» к Рождеству» 1
06 Сентября
23:52
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
04:56
Де Лигт: «Манчестер Юнайтед» должен претендовать на чемпионство в Премьер-лиге»
05 Сентября
22:26
Эвра: «9 лет в «Манчестер Юнайтед» – отпуск по сравнению с тем, что было в «Ювентусе» 1
16:40
Каземиро останется в «МЮ» как минимум до 25-го года, несмотря на слухи
14:15
Слот, Артета и Гвардиола — в числе претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в августе
06:23
Антони принял решение по своему будущему в «Манчестер Юнайтед» 1
04 Сентября
22:17
Каземиро принял финальное решение по будущему в «Манчестер Юнайтед» 1
07:08
Новичок «Манчестер Юнайтед» Угарте: «Считаю себя разносторонним игроком»
06:48
Угарте объяснил, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
03 Сентября
22:34
Агент Эриксена рассказал, какие предложения были у игрока летом
22:05
Известна позиция «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу
21:55
«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Каземиро 9
20:34
«Бетис» хотел подписать Эриксена
17:43
Ди Мария назвал ван Галя худшим тренером в своей карьере
05:45
Беррада: «Мы довольны решением продлить контракт тен Хага» 1
05:08
Саутгейт снова стал главным кандидатом на замену тен Хагу
02:46
Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» оценил трансферную кампанию клуба 1
02:01
В «Манчестер Юнайтед» объяснили уход Санчо в «Челси»
00:58
Беррада: «Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» регулярно боролся за победу в АПЛ и Лиге чемпионов» 1
02 Сентября
18:20
Эриксен не перейдёт в «Аякс»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире «Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Сборная Испании потеряла Ольмо
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
«Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Сентября
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Брэнтуэйтом слухи
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры с Рабио
21:13 · Англия. Премьер-лига
Рангник обрушился с критикой на руководство «Манчестер Юнайтед»: «Вам даже не нужны очки, чтобы увидеть проблемы»
19:45 · Англия. Премьер-лига
Ожидается, что Габриэль Жезус вернётся в строй к матчу против «Тоттенхэма» 2
19:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн — единственный в текущем сезоне, кто забил больше одного гола из-за пределов штрафной
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Сильнее Родри и Фернандиньо»: Зинченко назвал лучшего опорника, с которым играл 1
15:19 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Ливерпуля»: Я уже несколько лет хочу покинуть клуб 1
14:48 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» мечтает о Зидане у руля команды слухи
14:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола получит больше 100 млн евро на трансферы
11:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кто ещё претендовал на полузащитника «Ромы»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на испанского защитника
11:02 · Россия. Премьер-лига
Литвинов назвал футболиста «Спартака», который мог бы играть в «Манчестер Юнайтед» 1
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за датского защитника 2 слухи
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет бесплатно подписать звезду «Ливерпуля»
07:52 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Хочу напомнить, что тен Хаг выкинул Роналду из «Манчестер Юнайтед» 6
04:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разочаровался в Осимхене ещё в начале года 4 слухи
04:20 · Англия. Премьер-лига
​Энтони Гордон пустил шпильку в адрес Саутгейта
04:06 · Англия. Премьер-лига
Рабио предложен двум английским топ-клубам слухи
04:01 · Англия. Премьер-лига
​Райс нахваливает Карсли 2
02:19 · Англия. Премьер-лига
​Фонсека проваливается - но его уже ждут в «Эвертоне»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Чуквуезе мало - «Милану» нужен ещё и Чуквуэмека 2
01:35 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Бруну Фернандеш очень мне помог»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Джон Барнс сравнил игрока «Ливерпуля» с Пирло 1
08 Сентября
20:20 · Англия. Премьер-лига
Стали известны подробности аренды Виейры в «Порту»
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделает всё, чтобы сохранить Гвардиолу 2
Все новости
Рекомендуем