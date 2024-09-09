«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры с Рабио

Французский полузащитник Адриен Рабио может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Джереми Кросс, в ближайшее время «красные дьяволы» намерены провести переговоры с 29-летним хавбеком, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Утверждается, что усилить полузащиту хочет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Последним клубом Рабио был «Ювентус», за который он выступал с 2019 года. Минувшим летом футболист покинул клуб.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.