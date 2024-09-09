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Рангник обрушился с критикой на руководство «Манчестер Юнайтед»: «Вам даже не нужны очки, чтобы увидеть проблемы»

09 Сентября 2024 • 21:13 Комментировать

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал выступление «красных дьяволов» на старте сезона АПЛ.

«Я был прав, когда несколько месяцев назад сказал, что «Манчестер Юнайтед» необходимо много времени, чтобы вернуться на тот уровень, на котором он должен быть. Это подтвердил тен Хаг, он понимает, что ему предстоит.

Вам даже не нужны очки, чтобы увидеть проблемы внутри команды. Теперь речь идёт о том, как они будут решаться. Это будет будто операция на открытом сердце», - сказал Рангник TV2.

66-летний австриец тренировал «МЮ» с декабря 2021 по май 2022 года в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Сейчас Рангник возглавляет сборную Австрии, на Евро-2024 он вывел национальную команду в 1/8 финала. Этот результат стал лучшим в истории страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник АПЛ Эрик тен Хаг ещё теги
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