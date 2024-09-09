Ожидается, что Габриэль Жезус вернётся в строй к матчу против «Тоттенхэма»

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус с высокой долей вероятности будет готов сыграть в ближайшем туре Английской премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер HandofOzil. «Канонирам» предстоит в гостях сразиться с соседом по северному Лондону и принципиальнейшим соперником — «Тоттенхэмом».

На данный момент в турнирной таблице команды разделяет 3 очка.

Впрочем, даже если Жезус успеет восстановиться, ему предстоит еще и выиграть конкуренцию за место в основном составе у Кая Хаверца, забившего в трех матчах два гола. В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел на поле только 5 минут в матче против «Вулверхэмптона».