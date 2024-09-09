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Холанн — единственный в текущем сезоне, кто забил больше одного гола из-за пределов штрафной

09 Сентября 2024 • 19:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
14.09 17:00

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн является единственным игроком, который забил больше одного гола из-за пределов штрафной площади среди футболистов топ-5 лиг. Об этом сообщает известный статистический портал WhoScored.

Отмечается, что на данный момент у 24-летнего Холанна два гола с дальней дистанции.

Всего на счету норвежского нападающего семь мячей в четырех играх нынешнего сезона.

В субботу, 14 сентября, «Манчестер Сити» примет на своем поле «Брентфорд» в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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