Холанн — единственный в текущем сезоне, кто забил больше одного гола из-за пределов штрафной

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн является единственным игроком, который забил больше одного гола из-за пределов штрафной площади среди футболистов топ-5 лиг. Об этом сообщает известный статистический портал WhoScored.

Отмечается, что на данный момент у 24-летнего Холанна два гола с дальней дистанции.

Всего на счету норвежского нападающего семь мячей в четырех играх нынешнего сезона.

В субботу, 14 сентября, «Манчестер Сити» примет на своем поле «Брентфорд» в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 17:00 по московскому времени.