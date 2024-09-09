«Сильнее Родри и Фернандиньо»: Зинченко назвал лучшего опорника, с которым играл

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко очень высоко оценил уровень полузащитника команды Томаса Парти.

«Томас Парти – лучший опорный полузащитник из тех, с которыми я играл. Он даже лучше, чем Родри и Фернандиньо», - сказал Зинченко на видео, которое появилось на Reddit.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к Томасу Парти проявляет «Барселона» и ещё ряд клубов. Действующий контракт ганского полузащитника с «Арсеналом» рассчитан до середины 2025 года.

Добавим, что в трёх стартовых турах Английской премьер-лиги «Арсенал» смог набрать семь зачётных баллов.