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«Сильнее Родри и Фернандиньо»: Зинченко назвал лучшего опорника, с которым играл

09 Сентября 2024 • 15:47 Комментировать

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко очень высоко оценил уровень полузащитника команды Томаса Парти.

«Томас Парти – лучший опорный полузащитник из тех, с которыми я играл. Он даже лучше, чем Родри и Фернандиньо», - сказал Зинченко на видео, которое появилось на Reddit.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к Томасу Парти проявляет «Барселона» и ещё ряд клубов. Действующий контракт ганского полузащитника с «Арсеналом» рассчитан до середины 2025 года.

Добавим, что в трёх стартовых турах Английской премьер-лиги «Арсенал» смог набрать семь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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