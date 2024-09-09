Вратарь «Ливерпуля»: Я уже несколько лет хочу покинуть клуб

Ирландский вратарь «Ливерпуля» Каомхин Келлехер высказался о возможном уходе из клуба.

— За последние несколько лет я ясно дал понять, что хочу покинуть «Ливерпуль» и стать первым номером. Иногда со стороны кажется, что это на 100 процентов мое решение, но, возможно, тут не все зависит от меня, — цитирует Келлехера журналист Фабрицио Романо.

25-летний Келлехер выступает за основную команду «Ливерпуля» с 2019 года. За это время он появился на поле в 47 матчах во всех турнирах, сумев 15 раз сохранить свои ворота «сухими».

Действующий контракт Келлехера с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.