В последнее время слухи снова стали связывать Зинедина Зидана с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mirror, владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф всегда мечтал заполучить Зидана на тренерский мостик. При этом сам Зинедин всегда отдавал приоритет сборной Франции.

Стоит сказать, что Зинедин Зидан уже больше трёх лет находится без работы после ухода из «Реала» по завершению сезона 2020/2021.

«Манчестер Юнайтед» сейчас тренирует Эрик тен Хаг. Нидерландец оказался под давлением после неудачного старта сезона – команда набрала три очка в трёх стартовых турах Премьер-лиги.