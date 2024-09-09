Гвардиола получит больше 100 млн евро на трансферы

Для «Манчестер Сити» летнее трансферное окно прошло довольно спокойно. Впрочем, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола может получить новичков ближайшей зимой. Как сообщает The Sun, при необходимости испанский тренер получит на усиление 100 миллионов фунтов. При переводе в евро получается почти 120 миллионов.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал максимальное количество очков – девять. Ближайший матч команда Хосепа Гвардиолы проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Брентфорда» на своём поле.

«Манчестер Сити» становился чемпионом Англии четыре года подряд.