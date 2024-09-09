Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола получит больше 100 млн евро на трансферы

09 Сентября 2024 • 14:34 Комментировать

Для «Манчестер Сити» летнее трансферное окно прошло довольно спокойно. Впрочем, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола может получить новичков ближайшей зимой. Как сообщает The Sun, при необходимости испанский тренер получит на усиление 100 миллионов фунтов. При переводе в евро получается почти 120 миллионов.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал максимальное количество очков – девять. Ближайший матч команда Хосепа Гвардиолы проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Брентфорда» на своём поле.

«Манчестер Сити» становился чемпионом Англии четыре года подряд.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Юран рассказал, где хочет работать
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Сентября
14:48 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» мечтает о Зидане у руля команды слухи
14:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола получит больше 100 млн евро на трансферы
11:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кто ещё претендовал на полузащитника «Ромы»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на испанского защитника
11:02 · Россия. Премьер-лига
Литвинов назвал футболиста «Спартака», который мог бы играть в «Манчестер Юнайтед»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за датского защитника 2 слухи
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет бесплатно подписать звезду «Ливерпуля»
07:52 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Хочу напомнить, что тен Хаг выкинул Роналду из «Манчестер Юнайтед» 3
04:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разочаровался в Осимхене ещё в начале года 4 слухи
04:20 · Англия. Премьер-лига
​Энтони Гордон пустил шпильку в адрес Саутгейта
04:06 · Англия. Премьер-лига
Рабио предложен двум английским топ-клубам слухи
04:01 · Англия. Премьер-лига
​Райс нахваливает Карсли 2
02:19 · Англия. Премьер-лига
​Фонсека проваливается - но его уже ждут в «Эвертоне»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Чуквуезе мало - «Милану» нужен ещё и Чуквуэмека 2
01:35 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Бруну Фернандеш очень мне помог»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Джон Барнс сравнил игрока «Ливерпуля» с Пирло 1
08 Сентября
20:20 · Англия. Премьер-лига
Стали известны подробности аренды Виейры в «Порту»
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделает всё, чтобы сохранить Гвардиолу 2
17:46 · Англия. Премьер-лига
Стала известна степень серьёзности травмы Калафьори
17:31 · Англия. Премьер-лига
Про Месси не спросили: Роналду сыграл в игру, какой футболист лучше 3
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла усиление в АПЛ 2
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Скучаю»: Де Хеа обратился к капитану «Манчестер Юнайтед»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Теперь меня разорвут, если я забью за два года 30 голов»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предлагал Йоро зарплату почти в 4 раза меньше, чем «Манчестер Юнайтед»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Не Мбаппе: Галлас назвал лучшего форварда в мире прямо сейчас
Все новости
Рекомендуем