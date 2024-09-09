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Зидан ответил, почему не возглавит «Манчестер Юнайтед»

09 Сентября 2024 • 12:03 Комментировать (3)

Французский тренер Зинедин Зидан высказался о возможной работе в «Манчестер Юнайтед». В прессе сообщалось, что «Зизу» рассматривается в качестве претендента на место Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед»? Я понимаю по-английски, но с общением на этом языке у меня проблемы. Некоторые специалисты соглашаются на работу в иностранных клубах, не зная местного языка. Но я не хочу так работать. Победы состоят из многих компонентов. Я знаю, что для этого нужно», - передает слова Зинедина Lequipe.

Зидан известен по работе на посту главного тренера мадридского «Реала». Под его руководством команда три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан
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Комментарии (3) Все комментарии
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CELTIC FROST
09 Сентября 2024 в 12:06
Отмазался)
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NOBODY
09 Сентября 2024 в 12:08
может быть, вот только 3 ЛЧ подряд - все же о чем то говорят
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CELTIC FROST
09 Сентября 2024 в 12:10
Отмазался - это к тому, что он просто не хочет переходить в нынешний кризисный МЮ. А язык - оправдание. Но это его нежелание вполне понятно и объяснимо..
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