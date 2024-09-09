Зидан ответил, почему не возглавит «Манчестер Юнайтед»

Французский тренер Зинедин Зидан высказался о возможной работе в «Манчестер Юнайтед». В прессе сообщалось, что «Зизу» рассматривается в качестве претендента на место Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед»? Я понимаю по-английски, но с общением на этом языке у меня проблемы. Некоторые специалисты соглашаются на работу в иностранных клубах, не зная местного языка. Но я не хочу так работать. Победы состоят из многих компонентов. Я знаю, что для этого нужно», - передает слова Зинедина Lequipe.

Зидан известен по работе на посту главного тренера мадридского «Реала». Под его руководством команда три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.

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