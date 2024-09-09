Стало известно, кто ещё претендовал на полузащитника «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове неожиданно для себя этим летом попал на трансферный рынок.

Футболист последние три сезона выступал за клуб из Рима и довольно успешно. За это время он сыграл 92 встречи и выиграл вместе с командой Лигу конференций. Тренер Даниэле де Росси футболиста использовал активно, но летом заявил ему, что в следующем сезоне на него не рассчитывает.

В итоге полузащитника арендовала «Фиорентина» с возможностью последующего выкупа. Также с игроком активно связывались представители английского клуба «Ноттингем Форест».

«Это было особенное лето для Эдоардо. Мы не можем объяснить почему, но в «Роме» для него не было места, и поэтому мы начали присматриваться. Было несколько решений: самым активным был «Ноттингем Форест», но также и Лига 1», - заявил его агент Тифо Грант в беседе с Firenze Viola.