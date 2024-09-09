«Манчестер Юнайтед» нацелился на испанского защитника

Защитник испанской «Севильи» Хуанлу Санчес может переехать из Испании на туманный Альбион. Согласно информации журналистов портала Tribal Football, в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Правый защитник выступает за андалусийскую команду с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 21-летний защитник сыграл четыре поединка. Хуанлу отметился одним забитым мячом и получил желтую карточку.