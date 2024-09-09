Молодой левый защитник (19 лет) Патрик Доргу привлекает топовые клубы мира. Уже известно, что футболист интересен «Милану» и «Тоттенхэму».

SportMediaset ссылается на собственный источник и добавляет, что это не весь список претендентов. Доргу сейчас выступает за «Лечче» и, несмотря на возраст, является уже лидером своего фланга. Кроме того, благодаря отличной скорости он часто подключается к атакам.

Также футболист был приглашен в сборную Дании. Он принял участие в матчах против Швейцарии и Сербии. Стоит отметить, что в игре с командой Мурата Якина он забил свой первый мяч за сборную. Для него это была дебютная игра за свою страну.