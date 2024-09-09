«Реал» хочет бесплатно подписать звезду «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» может заполучить топового защитника летом следующего года. ПО информации журналистов Todofichajes, в сфере интересов «сливочных» по-прежнему фигурирует кандидатура Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля».

«Королевский» клуб намерен воспользоваться истекающим контрактом латераля и подписать его летом 2025 года. Трудовое соглашение 25-летнего футболиста с мерсисайдцами рассчитано до конца июня 2025-го.

Трент выступает за «Ливерпуль» уже восемь лет. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского защитника в 70 миллионов евро.