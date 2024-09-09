Вингер сборной Германии Джамал Мусиала, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», готов сменить клубную прописку. Игрок может перейти в «Манчестер Сити» летом 2025 года, об этом рапортует The Real Tolmies Hairdoo.

По данным источника, Мусиала отложил переговоры с немецким грандом о пролонгации сотрудничества. Его действующий контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне Джамал принял участие в 36 поединках за мюнхенскую команду. Мусиала отметился 12 забитыми мячами и семью голевыми передачами.