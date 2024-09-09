Морган: «Хочу напомнить, что тен Хаг выкинул Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Известный журналист Пирс Морган в очередной раз подверг критике наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага из-за ухода из команды португальского форварда Криштиану Роналду.

«Хочу напомнить, что тен Хаг выкинул Роналду из «Манчестер Юнайтед» и заявил, что не лишится сна после этого. Думаю, Эрику сейчас понадобится снотворное», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Во вчерашнем поединке групповой стадии Лиги наций Роналду принес сборной Португалии победу над командой Шотландии со счетом 2:1. Этот гол стал для 39-летнего нападающего 901-м в игровой карьере.