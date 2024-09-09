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«Арсенал» разочаровался в Осимхене ещё в начале года слухи

09 Сентября 2024 • 04:40 Комментировать
Галатасарай
...
Ризеспор
14.09 20:00

Лондонский «Арсенал» не планировал подписывать нападающего Виктора Осимхена летом, несмотря на слухи.

«Канониры» назывались в числе претендентов на игрока наполи наряду с «Челси» и «ПСЖ» – в итоге никто из клубов не переманить звезду Серии А в свои ряды. Уже в сентябре нигериец перебрался в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Согласно сведениям Afcstuff, в «Арсенале» начали разочаровываться в Осимхене ещё в начале текущего год. Опасения у руководства лондонцев вызывали не только нескромные требования форварда по зарплате, но и его поведение в целом. Если верить источнику, после публичной ссоры футболиста с тренером сборной Нигерии в лондонском клубе окончательно поставили крест на кандидатуре Виктора.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен ещё теги

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