​Энтони Гордон пустил шпильку в адрес Саутгейта

Если у английской прессы есть вопросы из-за гимна к новому (хотя и временному) тренеру сборной Ли Карсли, то у них точно нет вопросов к игре, которую показала сборная Англии в матче против ирландцев, победив со счётом 2:0. Это было настолько убедительное выступление, что после игры футболист «Ньюкасла» Энтони Гордон даже позволил себе шпильку в адрес предыдущего наставника Гарета Саутгейта.

- Экспрессии и свободы самовыражения не хватало нам на Евро-2024. Мы контролировали матчи, но не было динамики, не было энтузиазма, - заявил Гордон, слова которого цитирует BBC Sport.

Гарет Саутгейт дважды выводил сборную Англии в финал чемпионатов Европы.