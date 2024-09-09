Полузащитник Адриен Рабио надеется продолжить карьеру в статусном клубе из ведущих европейских лиг.

29-летний экс-игрок «Ювентуса» остаётся свободным агентом, но пока не готов переезжать в Саудовскую Аравию. Как информирует Goal со ссылкой на TBR, услуги Рабио были предложены лондонским «Арсеналу» и «Тоттенхэму». Пока неясно, интересен ли хавбек «канонирам» и «шпорам».

Текущая стоимость Адриена Рабио, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро. Цвета «Ювентуса» француз представлял на протяжении пяти лет.

Ранее интерес к Рабио приписывался «Милану» и «Галатасараю».