​Райс нахваливает Карсли

Английский защитник Деклан Райс нахваливает наставника английской сборной Ли Карсли, под руководством которого сборная выиграла у ирландцев со счётом 2:0. Райс считает это началом с правильной ноги - так выразился защитник лондонского «Арсенала»:

- Я реально очень доволен нашим первым матчем с новым тренером. Мне нравится работать с ним, это новое начало для нашей команды. Мы начали с правильной ноги, - цитирует слова Райса ITV.

Напомним, что предыдущий наставник английской сборной, Гарет Саутгейт, подал в отставку после того, как команда проиграла финальный матч чемпионата Европы испанской сборной.