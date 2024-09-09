​Фонсека проваливается - но его уже ждут в «Эвертоне»

В Италии не утихает волна критики в адрес Паулу Фонсеки - португальского наставника «Милана». Клуб неудачно начал новый сезон итальянского чемпионата, и уже пошли разговоры о скорой отставке Фонсеки, которого журналисты называют «тренером, приглашённым в спешке». По последним слухам, которые сообщает pianetamilan.it, его услугами интересуется английский «Эвертон».

Речь пока не идёт о конкретике, просто Фонсека входит в короткий лист наставников, которые владелец «ирисок» Джон Текстор хотел бы пригласить вместо Шона Даича, который близок к отставке. Первым в этом списке идёт Абель Феррейра.