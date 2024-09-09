Чуквуезе мало - «Милану» нужен ещё и Чуквуэмека

Английская пресса сообщает, что зимой Карни Чуквуэмека из «Челси» может стать игроком «Милана», проследовав по уже проторенной дорожке вслед за такими футболистами, как Кристиан Пулишич или Фикайо Томори.

Чуквуэмека не совсем вписывается в игровые модули нового тренера «Челси», также итальянца Энцо Марески, а потому готов сменить свою клубную прописку. Но, так как трансферное окно уже закрыто, речь идёт о гипотетическом январском трансфере, уточняет The Hard Tackle.

Чуквуэмека выступает за свой нынешний клуб с 2022 года, ранее он успел какое-то время поиграть в «Астон Вилле».