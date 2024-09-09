Мактоминай: «Бруну Фернандеш очень мне помог»

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай высказался о своём бывшем одноклубнике Бруну Фернандеше.

Экс-товарищи по «Манчестер Юнайтед» пересеклись в матче сборных Португалии и Шотландии: оба игрока забили по голу, но в составе португальцев нашёлся Криштиану Роналду, ставший автором победного мяча (2:1).

«Я играл с Бруну много лет, он потрясающий футболист и человек. Он очень помог мне в моём карьерном пути, за что я ему крайне благодарен. Желаю Бруну всего наилучшего», – приводит UtdDistrict слова шотландца.

Скотт Мактоминай сменил «Манчестер Юнайтед» на «Наполи» в конце прошлого месяца. В цветах «красных дьяволов» хавбек провёл 255 матчей.