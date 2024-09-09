Джон Барнс сравнил игрока «Ливерпуля» с Пирло

Бывший футболист сборной Англии Джон Барнс отметил выступления полузащитника «Ливерпуля» Райана Гравенберха в текущем сезоне.

Нидерландец завоевал место в основе «красных» при новом тренере Арне Слоте: хавбек отыграл без замен все три матча в Премьер-лиге, а команда одержала три победы с общим счётом 7:0.

«Игра Гравенберха в роли «шестого номера» напоминает игру Андреа Пирло в этой же роли. Это опорник более атакующего плана, комфортно чувствующий себя с мячом, а не трудолюбивый игрок с уклоном в оборону», – сказал в беседе с The Rest Is Football Барнс, игравший в «Ливерпуле» с 1987 по 1997 год.