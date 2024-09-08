Стали известны подробности аренды Виейры в «Порту»

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра отправился в аренду в «Порту».

Как уточняет известный журналист Фабрицио Романо, в договоре не был прописан пункт об обязательном выкупе 24-летнего хавбека. По данным источника, сам «Арсенал» не захотел включать данный пункт в соглашение, так как планирует оценить форму Виейры летом 2025 года.

Напомним, летом 2022 года «Арсенал» выложил «Порту» 35 млн евро за футболиста. За это время он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, отметился тремя голами и стал автором девяти результативных передач.