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«Манчестер Сити» сделает всё, чтобы сохранить Гвардиолу

08 Сентября 2024 • 18:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
14.09 17:00

Руководство «Манчестер Сити» хочет сохранить главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

Как утверждает журналист Саймон Маллок, боссы «Манчестер Сити» не отказываются от попыток подписать новый контракт с Гвардиолой на десять лет, несмотря на то, что сам тренер не горит желанием оставаться в клубе.

Сообщается, что Шейх Мансур приказал председателю правления «Манчестер Сити» Халдуну аль-Мубараку приложить максимум усилий, чтобы Гвардиола не ушел следующим летом.

53-летний Гвардиола возглавляет английский гранд с 2016 года. Действующий трудовой договор испанского специалиста истекает в конце июня 2025 года.

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