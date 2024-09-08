«Манчестер Сити» сделает всё, чтобы сохранить Гвардиолу

Руководство «Манчестер Сити» хочет сохранить главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

Как утверждает журналист Саймон Маллок, боссы «Манчестер Сити» не отказываются от попыток подписать новый контракт с Гвардиолой на десять лет, несмотря на то, что сам тренер не горит желанием оставаться в клубе.

Сообщается, что Шейх Мансур приказал председателю правления «Манчестер Сити» Халдуну аль-Мубараку приложить максимум усилий, чтобы Гвардиола не ушел следующим летом.

53-летний Гвардиола возглавляет английский гранд с 2016 года. Действующий трудовой договор испанского специалиста истекает в конце июня 2025 года.