Стала известна степень серьёзности травмы Калафьори

Появилась информации о состоянии защитника «Арсенала» Рикардо Калафьори, который получил травму в расположении сборной Италии.

6 сентября итальянцы одержали победу над Францией (3:1) в рамках первого тура Лиги наций.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Калафьори избежал серьезной травмы — у футболиста обычный ушиб. При этом «Арсенал» не хочет рисковать, поэтому дополнительно оценит состояние игрока на следующей неделе, отметил источник.

15 сентября «Арсенал» встретится в лондонском дерби с «Тоттенхэмом». Старт поединка четвертого тура Английской премьер-лиги запланирован на 16:00 по московскому времени.