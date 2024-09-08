Про Месси не спросили: Роналду сыграл в игру, какой футболист лучше

На канале Криштиану Роналду в YouTube было опубликовано видео, на котором звёздный футболист выбирает, кто лучше. Ведущим выступил Рио Фердинанд.

- Гари Невилл или Пол Скоулз?

- Скоулз.

- Скоулз или Сульшер?

- Скоулз.

- Скоулз или Тевес?

- Скоулз.

- Скоулз или Бекхэм?

- Бекхэм.

- Бекхэм или ди Мария?

- Бекхэм.

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- Бекхэм или Гиггз?

- Гиггз.

- Гиггз или Рамос?

- Они играют на разных позициях… Гиггз.

- Гиггз или Пепе?

- Пепе – мой большой друг, но он центральный защитник… Гиггз.

- Гиггз или Чичарито?

- Гиггз.

- Гиггз или Марсело?

- Разные позиции, Гиггз – вингер. Гиггз.

- Гиггз или Хаби Алонсо?

- Гиггз.

- Гиггз или Тони Кроос?

- Гиггз.

- Гиггз или Бензема?

- Бензема.

- Бензема или Мбаппе?

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- Мбаппе.

- Мбаппе или Рио Фердинанд?

- Рио.

- Рио Фердинанд или Криштиану Роналду?

- Выберу тебя.

Стоит сказать, что имя и фамилия Лионеля Месси в этой игре не прозвучало.