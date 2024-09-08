Про Месси не спросили: Роналду сыграл в игру, какой футболист лучше

На канале Криштиану Роналду в YouTube было опубликовано видео, на котором звёздный футболист выбирает, кто лучше. Ведущим выступил Рио Фердинанд.
- Гари Невилл или Пол Скоулз?
- Скоулз.
- Скоулз или Сульшер?
- Скоулз.
- Скоулз или Тевес?
- Скоулз.
- Скоулз или Бекхэм?
- Бекхэм.
- Бекхэм или ди Мария?
- Бекхэм.
- Бекхэм или Гиггз?
- Гиггз.
- Гиггз или Рамос?
- Они играют на разных позициях… Гиггз.
- Гиггз или Пепе?
- Пепе – мой большой друг, но он центральный защитник… Гиггз.
- Гиггз или Чичарито?
- Гиггз.
- Гиггз или Марсело?
- Разные позиции, Гиггз – вингер. Гиггз.
- Гиггз или Хаби Алонсо?
- Гиггз.
- Гиггз или Тони Кроос?
- Гиггз.
- Гиггз или Бензема?
- Бензема.
- Бензема или Мбаппе?
- Мбаппе.
- Мбаппе или Рио Фердинанд?
- Рио.
- Рио Фердинанд или Криштиану Роналду?
- Выберу тебя.
Стоит сказать, что имя и фамилия Лионеля Месси в этой игре не прозвучало.
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