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«Барселона» нашла усиление в АПЛ

08 Сентября 2024 • 16:55 Комментировать

«Барселона» уже строит планы на будущие трансферные окна. Как сообщает Caught Offside, каталонский топ-клуб проявляет интерес к полузащитнику Томасу Парти из «Арсенала».

В то же время отмечается, что 31-летний Парти интересен ещё четырём клубам – «Атлетико», «Ювентусу», «Аль-Хилялю» и «Аль-Ахли». Словом, на трансферном рынке может разгореться серьёзная борьба за хавбека сборной Ганы.

Действующий контракт Томаса Парти с «Арсеналом» рассчитан до середины 2025 года, то есть подписать хавбека следующим летом можно будет бесплатно как свободного агента. При этом портал Transfermarkt оценивает ганца в 18 миллионов евро.

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