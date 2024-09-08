«Скучаю»: Де Хеа обратился к капитану «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отмечает день рождения. Полузащитнику «красных дьяволов» и сборной Португалии исполнилось 30 лет. По этому случаю к Фернандешу обратился бывший голкипер манкунианской команды Давид де Хеа.

Де Хеа опубликовал в социальных сетях совместное фото с Фернандешем и наложил на него такой текст: «С Днём рождения. Скучаю по тебе, бро».

Напомним, что недавно 33-летний Давид де Хеа обрёл клубную прописку, подписав контракт с «Фиорентиной». До того момента испанский голкипер больше года провёл без команды после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».