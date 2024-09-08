Салах: «Теперь меня разорвут, если я забью за два года 30 голов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о том, как за последние годы изменились функции вингеров в футболе.

«Определённо, за последние несколько лет многое изменилось. Вингеры теперь стали забивать больше голов. В «Роме» я забил, думаю, 30 голов за два сезона. Теперь меня разорвут, если я забью за два года 30 голов», - сказал Салах пресс-службе Английской премьер-лиги.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл 352 официальных матча. В них египетский футболист записал на свой счёт 214 голов и 92 результативных паса на партнёров. Действующий контракт Салаха рассчитан до середины 2025 года.